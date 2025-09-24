«Монастырские» устояли

Арбитражный суд Ставрополья отклонил требования прокуратуры о запрете эксплуатации турбазы «Монастырские озера» на участке сельскохозяйственного назначения площадью 10,7 га. Участок находится в прибрежной защитной полосе реки Бугунта. Индивидуальный предприниматель Елена Манелова получила право продолжать предоставлять услуги платной рыбалки и организации отдыха. Суд пришел к выводу, что деятельность ответчика не наносит никакого вреда для окружающей среды, жизни или здоровья человека.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края отказал прокурору Предгорного округа в удовлетворении иска о запрете платной рыбалки и организации отдыха на туристической базе «Монастырские озера». Ответчиком в деле выступила владелец спорного участка и бизнеса Елена Манелова.

Прокуратура Предгорного района выявила нарушения земельного законодательства при проверке деятельности предпринимателя. В исковом заявлении указано, что спорный участок имеет категорию земель сельхозназначения с разрешенным использованием «под прудом», однако эксплуатируется как коммерческая турбаза с тремя водными объектами для ловли рыбы.

Судебная экспертиза установила, что три водоема представляют собой пруды искусственного происхождения, созданные дамбами на правой пойме реки Бугунта. Водозабор и сброс из объектов осуществляется через стальные трубы с затворами. Гидравлическая сеть носит полностью искусственный характер, зависит от подачи и сброса воды.

Истец отметил, что спорный участок располагается в прибрежной защитной полосе реки. Разрешительные документы на забор водных ресурсов и сброс сточных вод для аквакультуры владельцу не выдавались.

Елена Манелова утверждала, что предоставление услуг платной рыбалки относится к сельскохозяйственному производству и соответствует разрешенному виду использования территории.

Росприроднадзор подтвердил, что на момент осмотра осуществлялся сброс сточных вод на рельеф местности с последующим впадением в Бугунту. Администрация Предгорного муниципального округа поддержала требования прокурора, указав, что спорный участок отнесен к категории сельскохозяйственных земель. Это исключает возможность иного коммерческого использования. Представитель администрации утверждал, что деятельность на базе «Монастырские озера» связана с незаконной эксплуатацией федерального водного объекта.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю 25 июля 2023 года направило предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.

Земельный участок площадью 10,7 га (2,5 га пашни, 4,5 га пастбищ и 3,7 га под прудом) изначально был предоставлен в аренду предпринимателю Владимиру Манелову в 2003 году для обустройства пруда, восстановления и ремонта существующих водоемов в низовьях реки Бугунта с использованием для рекреации и любительского рыболовства. Договор аренды заключили на 49 лет.

В 2010 году землю передали ему в собственность путем выкупа, а в апреле 2016-го собственником стала Елена Манелова по договору дарения.

Суд решил, что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба природе, не нарушает прав и законных интересов других лиц.

«Ответчик не осуществляет какой-либо деятельности, представляющей опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Доказательства обратного суду не представлены»,— говорится в судебном решении.

Как пояснили представители суда, сам по себе запрет деятельности является существенным ограничением правоспособности хозяйствующего субъекта и в рассматриваемом случае не может быть применен в качестве меры воздействия на него.

Тат Гаспарян