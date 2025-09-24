Цена на нефть Brent поднялась выше $69 за баррель впервые с начала сентября

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась до $69 за баррель, следует из данных биржи ICE. Последний раз цена фьючерса достигала такой отметки в первых числах сентября.

По состоянию на 19:20 мск стоимость нефти Brent растет на 1,92% относительно предыдущего закрытия, цена фьючерса достигает $68,9 за баррель.

До этого стоимость нефти Brent снижалась несколько торговых сессий подряд. Минэкономики ожидает, что стоимость нефти марки Brent до конца 2025 года будет находиться в диапазоне $63–66 за баррель. В период 2026–2028 годов ведомство прогнозирует цену на уровне около $72 за баррель.