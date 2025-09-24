The Sun представил список «самых грубых знаменитостей всех времен»

Британский таблоид The Sun опубликовал список «самых грубых знаменитостей всех времен», основанный на личных впечатлениях сотрудников отдела светской хроники. В список вошли 12 человек, в основном звезды британских телешоу. Тем не менее есть в нем и мировые знаменитости.

Канадский певец Джастин Бибер удостоился места в списке за свое поведение во время интервью. Он опоздал на него на час и сразу же начал жаловаться, что хочет в туалет, пишет издание. «Когда я вежливо отметила, что нам надо начать как можно быстрее после его возвращения, он прорычал в ответ: "Если так уж не терпится взять у меня интервью, пойдем вместе". Нет уж, спасибо»,— заметила журналистка.

Еще одним грубияном «всех времен» The Sun назвала Криса Мартина, фронтмена группы Coldplay. В списке он оказался за ремарку на вечеринке, посвященной получению Coldplay премии Brit Award 20 лет назад. Журналист сел рядом с господином Мартином и представился. «В ответ я получил: "Только не считай, что можешь сидеть рядом со мной"»,— цитирует газета журналиста. После этого репортер решил отсесть, но музыкант схватил его за руку: «Я сказал, что ты не можешь просто так взять и сесть рядом со мной». Журналист решил воспользоваться моментом и задать несколько вопросов, но фронтмен ответил тому, что тот должен уйти.

Актриса и автор женских романов Джоан Коллинз попала в список из-за инцидента 2002 года на неназванной церемонии награждения в Лондоне. Источник The Sun рассказал, что она приехала в тот самый момент, когда фотограф делал групповой снимок. Один из организаторов предложил отвести ее к группе, но на секунду замешкался. Этого хватило, чтобы писательница разозлилась. «То есть вы не понимаете, где я должна стоять?» — сказала она.

Андрей Келекеев