Центральная колхозная дорога

Краевые власти, ратующие за освобождение территории Центрального рынка от нестационарной торговли, запланировали изъятие участков под дорогу. Изъять планируется более 20% территории рынка — 2,7 га из 10 га. Сами владельцы участков ситуацию не комментируют. В краевом минтрансе говорят, что создание дорожной сети на участках ЦКР снизит нагрузку на соседних улицах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональные власти не оставляют планов развития территории Центрального рынка в Перми. 22 сентября краевое минимущества опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории Центрального рынка. Согласно документу, градостроительную документацию разработают в отношении земель общей площадью 2,72 га, ограниченных Центральной колхозной площадью, ш. Космонавтов, улицами Подгорной, Крылова и Пушкина в Ленинском районе города. Подготовкой проектов займется региональный Институт территориального планирования. Инициатором создания граддокументации является краевое минимущества. Разработка проектов планировки и межевания территории необходима для планируемого размещения на территории рынка улично-дорожной сети общей площадью 27,2 тыс. кв. м.

По сведениям информированного источника, власти Пермского края рассматривают возможность изъять участки рынка для реконструкции и расширения улично-дорожной сети в этой территории, в частности по ул. Пушкина. Это необходимо с учетом планируемой и уже ведущейся здесь застройки и ввода социальной инфраструктуры. Сейчас идет транспортное моделирование территории рынка. Крупнейшее по площади торговое предприятие в Перми — ООО «Торговый комплекс „Центральный“» занимает в центре города порядка 10 га. Владельцем и гендиректором оператора рынка является бизнесмен Реваз Шенгелия.

В пресс-службе краевого минимущества «Ъ-Прикамье» прямо не ответили на вопрос о планах изъятия площадки. В министерстве заметили, что создание современной и удобной городской среды предполагает комплексный подход к проектированию и развитию территории. «Важнейшей составляющей этого процесса становится развитие внутриквартальной улично-дорожной сети, позволяющей обеспечить комфортное передвижение жителей. Конкретные этапы и механизмы развития территории будут ясны после завершения проектирования и подготовки необходимой документации по планировке территории»,— сообщили в минимущества.

В администрации Центрального рынка уточнили, что представители властей к ним не обращались за обсуждением возможного изъятия земель.

В региональном минтрансе подчеркнули, что район рынка активно развивается: ведется строительство многоэтажных домов, реконструирован участок ш. Космонавтов, а в августе открылась для движения ул. Крисанова — все это повышает нагрузку на существующую улично-дорожную сеть. Кроме того, планируется реконструировать улично-дорожную сеть в квартале, ограниченном улицами Революции, Куйбышева и Пушкина и Колхозной площадью. «Поэтому дальнейшее развитие улично-дорожной сети в этой локации станет логичным продолжением планомерной работы по совершенствованию данной территории с учетом ежегодно растущей транспортной нагрузки. Что касается сроков и расположения будущей улично-дорожной сети, то они будут понятны после завершения проекта планировки территории», — пояснили в министерстве.

Возможность редевелопмента и развития площадки Центрального рынка обсуждается давно. Ранее, в конце 2021 года, краевые власти сообщали о перспективах развития территории рынка. Правда, тогда предполагалось, что его застроят жильем, оставив место и для торговли. В ноябре 2022 года постановлением краевого правительства в отношении территории рынка установили зону КРТ. На участках вокруг рынка уже возводится жилье, в том числе высотное. Это, например, 30-этажный квартал «Эволюция» ПМД по ул. Пушкина, 91. Рядом ижевский девелопер «Талан» начал застройку оптового рынка «Гача» (4,5 га). «Ингрупп» займется комплексным развитием 1,4 га квартала, ограниченного ш. Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской.

Как рассказывали собеседники «Ъ-Прикамье», в 2023–2024 годах крупные застройщики, в том числе федеральные, неоднократно предлагали Ревазу Шенгелии продать территорию рынка. Тогда бизнесмен предложил вернуться к этой теме после окончания боевых действий на Украине, мотивируя отказ «стратегическим значением торгового комплекса для продовольственной безопасности региона». В 2025 году, по сообщению собеседников, Реваз Шенгелия озвучил стоимость продажи площадки в 4 млрд руб., причем, кроме земли рынка, купить предлагалось еще три торговые площадки города, контролируемые господином Шенгелией, в том числе рынок на ул. Восстания.

По словам гендиректора «СтройПанельКомплекта» Виктора Суетина, территория Центрального рынка — привлекательный актив для любого девелопера. Руководитель СПК подчеркивает, что предполагаемое изъятие этой земли под реконструкцию и расширение улично-дорожной сети — один из законных способов, используемых властями для реализации на конкретных участках каких-либо проектов. «Возможно, в дальнейшем на изъятых территориях, прилегающих к уже построенной улично-дорожной сети, могут разместиться общественные здания или жилые дома,— конечно, если это позволит законодательство»,— высказывается Виктор Суетин.

Кандидат юридических наук, советник корпоративной практики юридической компании Nerra Лариса Пекарская пояснила, что решение об изъятии недвижимости, в том числе земельных участков, принимается уполномоченным органом субъекта после утверждения проекта планировки территории. Копию такого решения и проект соглашения об изъятии направляют собственнику. Размер компенсации за изъятие определяется на основании отчета оценщика. При его составлении учитывается не только рыночная стоимость имущества, но и убытки и упущенная выгода собственника. «Учитывая, что изъятию подлежит земельный участок, на котором осуществляется предпринимательская деятельность, стоимость изъятия должна быть достаточно высока по сравнению со стоимостью изъятия свободного земельного участка»,— заметила госпожа Пекарская. Если собственник не согласен со стоимостью изъятия, он вправе оспорить размер компенсации в суде.

Евгения Ахмедова