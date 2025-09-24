Торжество по билетам становится популярнее

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о новых способах организации праздников, включая продажу билетов на собственные свадьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Практический подход и реалистичные оценки затрат подталкивают людей к тому, чтобы устраивать праздники с платным входом. Недавно The Guardian рассказала про пару, которая окупила свою свадьбу, продав почти 300 билетов на праздник. Траты на мероприятие оказались огромными, так что Марли и Стив решили ввести разные тарифы: минимальный, за доступ на церемонию, стоил $57, максимальный — $1 тыс., он включал репетиционный ужин и бранч после торжества. Этот тариф выбирали самые близкие. В итоге на церемонии оказались и люди, которых пара никогда прежде не видела, но они захотели разделить праздник и пришли по билету.

В прошлом году NBC сообщал о другой паре — Нове и Римо — которые тоже решили сэкономить и продать билеты на свою свадьбу за $333. Невеста отмечала, что многие платят суммы и побольше, чтобы сходить на концерт и получить яркие впечатления. Тут, по сути, то же самое! Кто-то считает, что круговорот денег на праздниках — это бессмыслица, но молодоженам, видимо, так не кажется, ведь крупные затраты возникают единовременно. Вариант сбора с каждого гостя обсуждают и на российских форумах. Мнения также полярные: одни считают это категорически неприемлемым, наотрез отказываясь приходить на свадьбу по билету, другие относятся с пониманием и даже радуются тому, что можно не думать о конверте.

Кстати, конверт — тоже вечный вопрос. Сколько денег дарить на свадьбу? Полагаю, что минимальный предел зависит от уровня дохода и воспитания, а максимальный — от уровня дохода и степени близости с новобрачными. Пользователи соцсетей приводят любопытные схемы: например, сумма в конверте складывается из стоимости банкета на одну персону плюс 5 тыс. руб. А чаще всего в России люди дарят на свадьбы от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Было бы здорово, кстати, прекратить испытывать неловкость из-за этой темы и организовать процесс через какое-нибудь удобное свадебное приложение.