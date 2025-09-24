Бизнес оценил добавленные налоги

Повышение ставки НДС до 22% приведет к умеренному падению спроса и сдержанному росту стоимости товаров и услуг. Собеседники “Ъ FM” подчеркивают, что все будет зависеть от конкретного вида бизнеса, у производителей издержек станет больше. Компании готовятся к временному снижению выручки, но некоторые после повышения налога могут даже остаться в выигрыше. Минфин внес в правительство бюджетный пакет, который предполагает, что льготную ставку в 10% сохранят только для социально значимых товаров. Об ожиданиях предпринимателей — Станислав Крючков.

Собственники компаний в своих оценках демонстрируют сдержанные реакции. Консенсус — без повышения цен на 2% не обойдется. Финансирование дополнительных расходов за счет налогов не должно повлиять на устойчивую часть инфляции, заявили в пресс-службе Центробанка. В первую очередь повышение НДС скажется на маржинальности бизнеса. Но здесь падение будет незначительным, полагает генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков, его предприятие выпускает медную проволоку: «Прежде всего это, наверное, скажется на нашей маржинальности. Цена на товары очень часто регулируется балансом спроса и предложения.

Если есть какие-то дефицитные товары, действительно, можно повышение НДС передать в цену. Цена на мой товар зависит от биржевых котировок и курса Центрального банка. С НДС он будет, конечно, немного дороже, но не критично, тем более что НДС для крупных промышленных организаций, по сути, принимается к вычету. Ситуация разная. Строго говоря, чистая прибыль будет меньше. В остальном, я думаю, никак».

Компаниям предстоит на некоторое время сократить инвестиции, считает вице-президент «Опоры России» и крупнейший акционер КЗМС Дмитрий Пищальников: «В любом случае мы будем больше экономить, сократим объем закупок из-за рубежа и подумаем о сокращении инвестиций, запасов. Как производитель могу сказать, что мы просто увеличим цену на 2%. То есть это приведет к росту абсолютно всех цен. Обычно при повышении НДС идет локальное снижение спроса. Люди хотят уменьшать свои затраты. Увидим, может быть, незначительное, но падение выручки».

Трудностей с пересмотром действующих контрактов после предложенного повышения НДС возникнуть не должно, но для новых может потребоваться пауза. Повышение НДС, безусловно, повлияет на строительный рынок и рынок недвижимости, рассуждает председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «В конечном итоге все налоги перекладываются на потребителя. Подорожают квартиры, которые строятся сейчас, офисные помещения. Контракты в стадии завершения, наверное, не будут пересматриваться. Часть проектов может просто начать откладываться, потому что очень много стартапов находятся на стопе».

Минфин предложил резко снизить порог доходов налогоплательщиков, работающих на упрощенной системе и обязанных платить НДС, с 60 млн руб. до 10 млн руб. Это хотя бы отчасти уравновесит общее увеличение ставки между офлайн-розницей и маркетплейсами, считает совладелица компании "Максидом" Мария Евневич: «Это создает хотя бы в какой-то степени равные условия для работы омниканальной традиционной розницы, интернет-торговли, которая покупает товары, не работает по комиссии, и офлайновой торговли при взаимодействии на рынке с такими образованиями, как экосистемный маркетинг.

Как мы понимаем, с точки зрения базовой экономики НДС — это косвенный налог. Он якобы ложится на плечи потребителей. Но есть один нюанс: у нас есть огромная экосистема розничной торговли, это маркетплейсы, и там работают сплошные "упрощенцы". Маркетплейсы платят НДС только со своей комиссии, и получается, что тогда все "белые" компании, которые не работают с упрощенкой, не дробят свой бизнес, будут получать повышенную ставку НДС. При этом огромная экосистема в 8 трлн руб. будет работать на упрощенке. Я считаю, что это некорректно».

В последний раз НДС повышали в 2019 году с 18% до 20%. Тогда это мотивировали финансированием «майских указов».

Станислав Крючков, Никита Путятин