Белоусов: до 80% огневых задач в зоне СВО выполняется дронами

Масштабы применения дронов в зоне специальной военной операции (СВО) кратно возросли, и с их помощью теперь выполняется до 80% огневых задач. Такую оценку дал министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Технического совета по развитию систем управления беспилотными комплексами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Министерство обороны России Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: Министерство обороны России

По словам главы военного ведомства, «успех действий войск теперь в значительной степени зависит от эффективности их управления», а вопросы повышения такой эффективности выходят на первый план. В связи с этим, как отметил министр, вопросы совершенствования боевого управления были вынесены в повестку совещания, чтобы определить направления развития системы управления дронами на ближайшие годы.

В совещании приняли участие руководство Минобороны, представители группировок войск, научно-исследовательских институтов и отечественной оборонной промышленности. Участники техсовета ознакомились с актуальными данными по применению беспилотных систем, а также обсудили вопросы о способах автоматизации управления с использованием технологий искусственного интеллекта и нейросетей в действующей армии.

Дмитрий Сотак