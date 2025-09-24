Белоусов: до 80% огневых задач в зоне СВО выполняется дронами
Масштабы применения дронов в зоне специальной военной операции (СВО) кратно возросли, и с их помощью теперь выполняется до 80% огневых задач. Такую оценку дал министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Технического совета по развитию систем управления беспилотными комплексами.
Министр обороны России Андрей Белоусов
Фото: Министерство обороны России
По словам главы военного ведомства, «успех действий войск теперь в значительной степени зависит от эффективности их управления», а вопросы повышения такой эффективности выходят на первый план. В связи с этим, как отметил министр, вопросы совершенствования боевого управления были вынесены в повестку совещания, чтобы определить направления развития системы управления дронами на ближайшие годы.
В совещании приняли участие руководство Минобороны, представители группировок войск, научно-исследовательских институтов и отечественной оборонной промышленности. Участники техсовета ознакомились с актуальными данными по применению беспилотных систем, а также обсудили вопросы о способах автоматизации управления с использованием технологий искусственного интеллекта и нейросетей в действующей армии.