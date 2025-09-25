Дорожникам прикрыли все объективы

Регионы жалуются на последствия введенного на федеральном уровне запрета доступа к информации с дорожных камер. До 1 сентября прошлого года субъекты федерации получали массив данных о проезжающем транспорте, используя эту информацию для проектирования дорог и управления движением. Теперь региональные власти вынуждены тратить деньги на закупку детекторов транспорта, дублирующих дорожные камеры, чтобы компенсировать дефицит необходимых данных. В Госдуме пообещали подключиться к решению вопроса, обсудив его с МВД.

Проблемы применения дорожных камер обсуждались в среду, 24 сентября, на форуме «Интеллектуальные транспортные системы России». Наибольшую озабоченность у представителей регионов вызывает эффект от правил применения комплексов, которые начали действовать с 1 сентября 2024 года. Тогда, как сообщал “Ъ”, вступили в силу несколько подзаконных актов, одним из которых — постановлением правительства №752 — был введен полный запрет на хранение и обработку любых данных с комплексов (всего их по России около 30 тыс. штук). Сведения о проездах всех автомобилей должны передаваться напрямую в МВД.

Новые правила серьезно ограничили возможности мониторинга, рассказал выступавший на конференции директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Пермского края Александр Власов. До 1 сентября 2024 года, пояснил он, у региона был доступ к данным о номерах проезжающих машин и типах транспортных средств. Эта информация нужна для стратегического планирования, проектирования новых дорог, планирования работ по ремонту и реконструкции, оперативного управления движением и т. д. «Данные для глубокого анализа мы потеряли,— рассказал господин Власов.— Моделирование теперь неточное, планирование неточное». Теперь краевые власти вынуждены закупать дублирующие камеры детекторы транспорта за счет регионального бюджета.

Эта проблема, выяснил “Ъ”, есть и в других субъектах. «Действительно, проблема подсчета трафика существует, регионы ограничены рамками постановления,— заявили “Ъ” в министерстве транспорта Московской области.— В настоящее время в Подмосковье интенсивность на дорогах подсчитывают с помощью ограниченного числа радиолокационных детекторов транспорта. Их, безусловно, не хватает».

«С такой проблемой, по нашей информации, уже столкнулись и другие регионы, но по разным причинам открыто они пока о ней не говорят,— рассказал “Ъ” исполнительный директор ассоциации "Цифровая Эра Транспорта" Дмитрий Ольховиков.— Ограниченный постановлением функционал камер приводит к тому, что регионы вынуждены пересматривать развитие и внедрение ИТС в части проектов и оборудования, так как приходится закупать отдельно детекторы транспорта, тратя на это средства, заложенные на развитие и достижение следующего уровня зрелости ИТС. Мы от ассоциации направляли обращения в Минтранс и МВД, но конкретного решения пока не выработано».

В обезличенном виде данные с камер регионам нужно давать, считает член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков. «Они полезны для аналитики макроуровня и для оценки изменений при реализации каких-то дорожно-транспортных проектов,— пояснил эксперт “Ъ”.— Данные с камер, если уметь с ними работать, позволяют довольно много понять про транспортные потоки и их динамику».

«Не думаю, что это является серьезной проблемой,— прокомментировал “Ъ” ситуацию депутат Госдумы Сергей Тэн (ЕР).— Доступ к запрашиваемым данным — это скорее повышение эффективности и точка роста для развития интеллектуальных транспортных систем. Возможность внесения изменений в постановление правительства мы обсудим с коллегами из ГИБДД и МВД. Уже понятно, что субъектам не нужны персонифицированные данные, но нужен некий массив данных о проезжающем транспорте. Нужно понимать, что сегодня, с учетом непростой международной ситуации и СВО, много внимания уделяется безопасности передаваемой информации, в том числе с камер. Нужно внимательно оценить ситуацию со всех сторон».

Введенный запрет, отмечают эксперты, ограничит и дальнейшее развитие интеллектуальных транспортных систем, в том числе для контроля большегрузов. Сейчас, напомним, их масса замеряется с помощью автоматических пунктов весогабаритного контроля, владельцам рассылаются «письма счастья» за перевес. Глава Российской ассоциаций территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин, выступая на конференции, предложил задействовать дорожные камеры для контроля фур без фактического взвешивания. Описанная им система работает по следующему принципу: работающее в связке с камерой ПО «знает» максимально разрешенную нагрузку на ось на участке дороги, допустимую массу проезжающего под камерой грузовика и массу перевозимого им груза. Все эти сведения ПО получает в ведомственных базах данных. Однако, заметил замгендиректора ГК «Урбантех» (оператор систем фиксации нарушений в регионах) Александр Добровский, предложенный функционал упирается в то же 752-е постановление, куда нужно вносить изменения.

