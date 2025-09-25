Избиратели и наблюдатели оказались солидарны в оценке прошедших выборов

Более половины опрошенных россиян считают, что официальные результаты прошедших в регионах выборов в целом заслуживают доверия. Это следует из опубликованных 24 сентября результатов всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМа 17 сентября.

По мнению чуть более трети респондентов, выборы полностью отражают волеизъявление избирателей, а еще 22% признают наличие незначительных нарушений, но уверены, что они не повлияли на исход голосования. Кроме того, по сравнению с сентябрем 2024 года на 5 процентных пунктов выросла доля опрошенных, которые положительно относятся к многодневному голосованию (см. график).

Последний тренд особо отметили и участники независимого наблюдения за ходом выборов в единый день голосования-2025, которые 24 сентября подвели итоги осенней кампании на брифинге в МИА «Россия сегодня». С одной стороны, людям нравится многодневное голосование, потому что это удобно, констатировал научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Никита Тюков. С другой — избирательная система тоже адаптируется к инновациям. Он отметил, что трехдневный формат голосования был реализован в 44 субъектах — то есть практически везде, где проходили выборы регионального уровня. Двухдневная схема применялась в девяти регионах, и еще 22 субъекта уложились в один день. Но самое интересное, отметил эксперт, что шесть регионов выбрали смешанную модель в зависимости от уровня выборов. И хотя для наблюдателей многодневные выборы — это, конечно, дополнительная нагрузка, «оно того стоит», заключил господин Тюков.

В целом выборы в единый день голосования прошли в полном соответствии с российским законодательством, резюмировал председатель НОМ Александр Брод, подводя итоги общественного наблюдения за ходом электоральной кампании. Также, по его словам, эти выборы продемонстрировали новый этап в развитии российского института общественного наблюдения, который представляет собой систему из десятков тысяч наблюдателей, координируемую через единые федеральные стандарты. Тем самым, убежден господин Брод, сформирован необходимый задел для обеспечения общественного наблюдения на выборах депутатов Госдумы в 2026 году.

Анастасия Корня