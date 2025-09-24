Прокуратура взяла на контроль устранение аварии на сетях в Юго-Камском

Прокуратура Пермского края поставила на контроль процесс ликвидации последствий аварии, произошедшей на сетях водоснабжения в поселке Юго-Камском. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. По предварительной информации, причиной приостановления подачи коммунального ресурса послужил порыв на сетях. В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — уточняет прокуратура.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня стало известно, что в Юго-Камском случился прорыв на водопроводной магистрали, из-за чего водоснабжение временно прекращено. По словам главы Пермского округа Ольги Андриановой, аварийные бригады в экстренном порядке ведут работы на месте происшествия.