«Запад ставит именно на войну»

В Кремле не согласились с последними заявлениями Дональда Трампа. Тем не менее Москва воздерживаться от резких оценок в расчете на предстоящую встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. Ранее президент США, в частности, заявил о возможности для Киева вернуть потерянные территории на фоне трудностей, которая испытывает российская экономика. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди новый этап эскалации конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Общий смысл ответа Кремля на последние заявления Дональда Трампа следующий: президента США ввели в заблуждение, в частности, лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Однако в Нью-Йорк прибыл Сергей Лавров, и в ходе его встречи с госсекретарем Марко Рубио до Белого дома будет доведена и российская позиция. В этой связи диалог с президентом Соединенных Штатов вполне может вернуться в конструктивное русло. То есть это недвусмысленный намек на импульсивность и непостоянность нынешнего лидера Америки. Ранее на Генеральной Ассамблее ООН американский лидер фактически поддержал Украину, которая, по его словам, с помощью ЕС способна вернуть потерянные территории, а Россию он назвал «бумажным тигром», чья экономика без пяти минут разорвана в клочья. Впрочем, главное не это, а то, что США продолжат поставлять оружие Киеву по новой программе PURL, то есть на деньги Европы.

Что касается именно американских санкций в отношении РФ, то их пока не будет, потому что главное условие Вашингтона не выполнено. Старый Свет продолжает покупать российскую нефть. Однако все может измениться в один момент. По крайней мере, Венгрия и Словакия, основные клиенты Москвы, проявляют по этому поводу достаточно заметное беспокойство. В мировых СМИ появились различные толкования произошедших на Генассамблее событий.

Основной вывод лежит на поверхности — мирные переговоры официально провалились, на повестке дня остается исключительно военный сценарий, а если точнее, то новый этап эскалации.

И что нужно особо отметить — в конфликт все больше и больше вовлекаются страны НАТО, учитывая инциденты на границах с разными летающими объектами, которые уже стали появляться даже над аэропортом Копенгагена. К слову, Трамп подтвердил право союзников сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства государств альянса. Следующий тезис: глава Белого дома на самом деле по-прежнему конструктивно настроен, проукраинскую позицию не занимает, просто дистанцируется от происходящих событий, уходит в сторону. Пусть Европа, если хочет и может, борется, а США займутся внутренними проблемами. Иными словами, пусть победит сильнейший.

В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что мирное решение является единственно возможным и рано или поздно противостояние завершится за столом переговоров. Но когда это произойдет, вопрос открытый. Трамп ранее признал, что на скорое окончание боевых действий рассчитывать, видимо, более не стоит. При этом США не отказываются от того, чтобы лишить Москву основного заработка от продажи энергоресурсов. От Зеленского между тем больше не требуют территориальных уступок, по крайней мере, так можно понять тезисы главы Белого дома. И в этой связи рождается новая версия о том, что Запад ставит именно на войну. И главное — теперь он верит в то, что все это может привести к определенным результатам именно в пользу Украины, а не России. Мы не будем открывать дискуссию и как-то комментировать все эти заявления. Но по факту мира мы не наблюдаем так же, как и попыток враждующих сторон его заключить.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе