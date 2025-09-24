На Азию налетел ураган

На Тайвань и материковый Китай обрушился тайфун «Рагаса», за этот год СМИ называют его мощнейшим в мире. Погибли минимум 17 человек, около 2 млн — эвакуированы. Основной удар пришелся на запад острова — провинцию Хуалянь. Там ветер и потоки воды затопили улицы городов и сел. В соцсетях местные публикуют видео, как автомобили сносит с дорог. В регионе пропали без вести 17 человек, сообщает пожарное управление Тайваня. Тайфун прошел и через юг КНР — Гонконг и Макао. В Гонконге от «Рагаса» пострадали 62 человека, сообщают местные власти. Под угрозой удара находятся города Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Из южных районов страны эвакуировано почти 2 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

На Тайване же последствия тайфуна могут вызвать новые стихийные бедствия, рассказал “Ъ FM” корреспондент ТАСС в Китае Андрей Кириллов: «Сказать "сильный ветер" — это ничего не сказать. Это ураганный ветер, который несется с огромной скоростью, при этом он несет огромное количество воды, просто наступает потоп. Эти тайфуны достаточно регулярно происходят в этом районе, но нынешний считается крупнейшим за довольно продолжительное время, за несколько лет. Скорость ветра вблизи эпицентра — порядка 40 м/с. Везде нанесен серьезный ущерб. На Тайване, по разным данным, погибло от 14 до 20 человек, десятки пропали без вести. К счастью, среди этих пострадавших, пока нет сообщений о том, что там есть россияне.

Произошел прорыв грязевой плотины в уезде Хуалянь. Тайвань — это в основном горная страна, при каждых подобных явлениях, как правило, сходят сели, супертайфун как "Рагаса" несет огромное количество дождей. Они и представляют основную угрозу. На Тайване и материковом Китае, в Гуандуне, рекомендовано не выходить из своих домов. В Гонконге уже отменили основное штормовое предупреждение, хотя все равно рекомендуют принимать меры предосторожности. Тайфун продвигается по китайскому материку, сейчас по территории южной провинции Гуандун введен экстренный уровень реагирования — наивысший десятый. В десяти крупных городах региона остановлены работы общественного транспорта, промышленных предприятий, конечно, школы закрыты, бизнес-активность прекратилась.

Сегодня и завтра тайфун серьезно затронет провинцию Гуандун, островную провинцию Хайнань, куда так любят ездить российские туристы, далее, видимо, он двинется в сторону Вьетнама».

В конце августа на юг Китая также обрушился тайфун «Кадзики». На Хайнане порывы ветра достигали 46 м/с. В провинции пострадали больше сотни человек, о погибших не сообщалось. Более 1 тыс. домов были отрезаны от системы водоснабжения, а около 20 тыс. жителей эвакуировали. Сейчас в популярной у российских туристов провинции реагируют на наступление «Рагаса» спокойнее, говорит генеральный директор компании China Tour & Business Travel Сергей Джан Ша: «Чуть сильнее или чуть меньше, но каждый год в Юго-Восточной Азии проходят тайфуны. Действительно, этот оказался достаточно сильный.

На Хайнане достаточно много россиян, но экстраординарных мер нет. Самолеты не отменены, все люди предупреждены, все туристы, которые находятся по линии туроператоров. Соответственно, имеющие к этому отношение дипмиссии, включая консульство, предупреждают россиян о том, что не стоит выходить куда-то на улицу, много перемещаться, нужно компактно переждать это. Я слышу о том, что в городе Гуанчжоу, в Шэньчжэне тоже, в Гонконге был закрыт аэропорт до четверга, 25 сентября. Будем смотреть, что будет происходить. Каких-то особенных мер на острове пока у нас нет».

Егор Парфенов