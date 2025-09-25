Случилась химия

Котировки аммиака в Северо-Западной Европе достигли верхней точки 2025 года в условиях ограничений поставок из Северной Африки и с Ближнего Востока. При этом доля России в европейском импорте этого химического сырья растет. Дальнейшему увеличению экспорта из РФ будет способствовать рост портовых мощностей в Усть-Луге и ввод терминала в Тамани, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirill Braga / Reuters Фото: Kirill Braga / Reuters

Стоимость аммиака — одного из видов химического сырья — на базисе CFR (с учетом фрахта) Северо-Западная Европа к 18 сентября выросла на 2,5% год к году, до $605 за тонну, по данным Platts (входит в S&P Global Commodity Insights). Это максимальный уровень с начала 2025 года.

Рост цен аналитики связывают с остановкой поставок из Северной Африки, Тринидада и Тобаго и ожиданием запуска нового завода по производству аммиака на побережье Мексиканского залива в США. Производство в других регионах, таких как Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, также замедлилось из-за плановых и внеплановых остановок на техническое обслуживание.

Дефицит оказался на руку европейским производителям аммиака и азотных удобрений с учетом снижения цен на газ — основного сырья для их производства. Биржевые котировки в Европе на 24 сентября составляли около $394 за 1 тыс. кубометров против $630 за 1 тыс. кубометров в конце 2024 года. Разрыв между себестоимостью производства и импортными ценами на аммиак, по оценке Platts, может достигать $160 на тонну, что обеспечило европейским производителям повышение рентабельности и привело к увеличению выпуска.

Консультант компании «Имплемента» Егор Козлов напоминает, что мировые цены на аммиак, снижавшиеся в начале 2025 года, начали расти в июне на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Экспортеры в Иране и Египте были вынуждены остановить производства, также были ограничены и до того редкие поставки через Суэцкий канал. Несмотря на остановку активной фазы конфликта, указывает эксперт, рост цен продолжился, поскольку производители аммиака в регионе приоритетно направляли его на выработку карбамида для удовлетворения спроса на удобрения и медленно восстанавливали предложение объемов на рынке.

По словам Егора Козлова, дополнительными факторами, определившими рост цен, стали продолжительный плановый ремонт завода по производству аммиака Ma’aden в Саудовской Аравии, ожидаемая остановка на обслуживание мощностей Sorfert в Алжире, а также сезонное сокращение производства на Тринидаде. В Европе цены на аммиак (с учетом импортных пошлин) росли с июня и достигли уровня $470 за тонну. С тех пор они прибавили 28%, до более чем $600 за тонну в октябре. В то же время рост цен в Азии оказался более умеренным. Так, котировки аммиака в Индии за тот же период увеличились с $350 до $400 за тонну, добавляет аналитик.

Для российского аммиака, продолжает Егор Козлов, после 2022 года основным направлением экспорта остается Бельгия (более 300 тыс. тонн в 2024 году), где расположено крупное производство азотных удобрений группы «Еврохим». Еще одним крупным импортером выступает Литва (более 90 тыс. тонн), где ряд производителей минеральных удобрений, в том числе принадлежащая «Еврохиму» Lifosa, работают на импортном сырье. Среди крупных получателей оставшихся объемов — Франция, Турция и Казахстан. Суммарно за 2024 год Россия экспортировала более 700 тыс. тонн аммиака. Но восстановления поставок до уровня 2021 года в среднесрочной перспективе эксперт не ожидает.

Старший аналитик «Яков и Партнеры» Валдис Плявиньш отмечает, что по итогам прошлого года Россия была лидером по поставкам аммиака в Европу, занимая более 15% европейского импорта. В январе—июле 2025 года эта доля выросла до 19%. Основным драйвером увеличения отгрузок он называет полноценный запуск терминала «Порт Фавор» в Усть-Луге в конце 2024 года, с которого в январе—августе отгружено не менее 400 тыс. тонн аммиака. По словам аналитика, расширение портовых мощностей позволит существенно нарастить экспорт аммиака. Ввод терминала в Тамани позволит увеличить отгрузки на 1,5 млн тонн, а развитие терминала в Усть-Луге — еще более чем на 0,5 млн тонн.

Ольга Мордюшенко