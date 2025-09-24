Минпромторг региона по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина разработал поправки к краевому законодательству, которые предполагают полный запрет продажи вейпов на территории Прикамья. За нелегальную торговлю нарушителей из числа должностных лиц планируется штрафовать на сумму до 20 тыс. руб., юрлица могут получить штраф до 100 тыс. руб. Врачи законодательную инициативу поддерживают и полагают, что, прежде всего, она направлена на защиту здоровья подростков.



Проект изменения в региональный закон «Об установлении на территории Пермского края дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...» и закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» опубликован за подписью губернатора Прикамья Дмитрия Махонина на сайте минэкономразвития Прикамья. В пояснительной записке говорится, что это необходимо в целях охраны здоровья граждан от потребления никотиносодержащей продукции. Согласно тексту поправок, в Пермском крае предлагается ввести полный запрет на розничную торговлю «устройствами для потребления никотинсодержащей продукции». Нарушение этого запрета влечет для должностных лиц штраф от 15 до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. Согласно проекту, изменения в законодательство должны вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Как указано в пояснительной записке, устройства для потребления никотиносодержащей продукции приобрели популярность, особенно среди молодежи. Большинство потребителей, считают авторы пояснительной записки, уверены, что курение вейпов полностью замещает «классическое» курение и не несет никакого вреда. На самом деле они могут нанести больший вред здоровью, чем использование обычных сигарет, а содержащийся в смесях для вейпов никотин все равно вызывает зависимость. Кроме того, полностью последствия курения вейпов для здоровья еще не изучены.

Краевые власти ведут системную борьбу с продажей вейпов. В конце 2023 года депутаты Пермского края приняли новый закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в торговых павильонах на территории региона. Кроме того, закон предусматривает ограничение рекламы этих продуктов. Закон начал действовать с 1 марта 2024 года.

Дискуссии о возможности запрета продажи вейпов и смесей сейчас ведутся на территории всей страны. Ранее депутат Нижегородской области Глеб Никитин предложил дать регионам право запрещать торговлю на своей территории. С такими намерениями же выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе был опубликован проект о внесении изменений в постановление от 2011 года, которым регулируется время продажи алкогольной продукции на территории Пермского края. В частности, продавать алкоголь предлагается запретить с 22.00 до 8.00. Сейчас спиртное запрещено продавать с 23.00 до 8.00. Цель новой ограничительной меры — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Заведующий отделением Пермского краевого клинического наркологического диспансера, врач психиатр-нарколог Павел Поляков говорит, что как специалист он, безусловно, поддерживает запрет на продажу вейпов и смесей для них. «Полагаю, прежде всего, этот законопроект направлен на защиту подростков, курить сигареты у них уже не модно, а вот с вейпами ситуация иная,— делится наблюдениями эксперт.— Маркетинг этой продукции строится так, что у потребителя создается ложное ощущение безопасности и престижности их курения». Господин Поляков полагает, что запрет на продажу приведет к значительному снижению потребления никотинсодержащих веществ у подростков, поскольку приобрести их будет труднее. Также врач подтверждает, что полностью влияние смесей на организм еще не изучено. «Точно можно сказать, что содержащиеся в смесях, а значит и в дыме, вещества становятся причиной серьезной болезни легких, а также оказывают негативное влияние на головной мозг и нервную систему. Но их воздействие нам еще изучать и изучать»,— пояснил эксперт.

Бизнес-омбудсмен Павел Новоселов пояснил, что предприниматели, которые занимаются торговлей никотинсодержащей продукции, к нему еще ни разу не обращались. «Если обращения последуют, то будем разбираться, насколько они обоснованы»,— отметил он.

Дмитрий Астахов