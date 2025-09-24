Госдума одобрила законопроект о цифровом кадастре оружия

Госдума единогласно одобрила в первом чтении правительственный законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие, а также на патроны к нему. Контроль и учет оборота оружия будет осуществляться через автоматизированную информационную систему «Кадастр», оператором которой станет Росстандарт.

Как пояснил депутатам замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский, новые нормы не будут распространяться на оружие и патроны, поступившие в оборот до 1994 года, поскольку именно тогда была введена система сертификации. Он также сообщил, что закон вступит в силу только через два года, чтобы все заинтересованные ведомства успели выстроить систему. А выступивший с содокладом председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия», ЕР) добавил, что только нахождение оружия в кадастре будет считаться основанием для его легального оборота на территории страны.

Депутаты против инициативы не возражали, но задали ряд уточняющих вопросов. Юрий Швыткин (ЕР) поинтересовался, что мешает сначала выстроить систему учета, а уже потом принимать закон. Господин Лысогорский пояснил, что государственный кадастр уже существует, но нужно донастроить систему, а срок вступления закона в силу выбран «с учетом чувствительности темы и участия большого количества органов — Росгвардии, МВД и так далее». Анатолий Выборный (ЕР) спросил, кто и в каком порядке будет иметь возможность получать сведения из кадастра. Замминистра заверил, что доступ будет свободным при регистрации через «Госуслуги», которую смогут получить и различные органы, и потребители—физические лица.

В итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 400 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова