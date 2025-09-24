Иран надеется на справедливое мирное соглашение между Россией и Украиной

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран надеется на справедливое мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

«Иран также принял меры, чтобы посодействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Мы надеемся, что это приведет к справедливому соглашению»,— сказал господин Пезешкиан (цитата по ТАСС). Он также отметил, что Иран поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

В августе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также заявлял, что Тегеран приветствует любые шаги государств для достижения мира на Украине. В том числе он упомянул встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась на Аляске 15 августа.