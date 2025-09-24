Мигрантов осудили за убийство участника СВО

Московский городской суд вынес приговор по делу троих граждан Киргизии, которые обвинялись в убийстве (ст. 105 УК РФ) участника СВО. Суд признал их виновными и назначил им от 14 лет и 6 месяцев до 15 лет колонии строгого режима.

28 июня неподалеку от метро «Тушинская» у иностранцев произошел конфликт с двумя участниками специальной военной операции.

Ранее в СМИ сообщалось, что участники СВО познакомились в 2011 году в колонии в Орловской области, где отбывали наказание за кражу. Там они заключили контракт с ЧВК «Вагнер» и порознь отправились в зону боевых действий. В Москву они прибыли после окончания сроков контрактов и, купив алкогольные напитки, отмечали встречу. Между ними и мигрантами завязалась драка, в результате один из «вагнеровцев» от полученных травм скончался. Остальные участники конфликта разбежались. Тело погибшего нашли на следующее утро.

Ефим Брянцев