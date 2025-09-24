МИД Грузии вызвал посла ФРГ из-за нарушения Венской конвенции

Посла ФРГ в Грузии Питера Фишера вызвали в МИД страны из-за нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал такое решение необходимой дипломатической мерой.

«Если МИД Грузии пожелает подробно прокомментировать этот вопрос, то в целом могу напомнить, что господин Фишер напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на судебную систему и т. д.»,— приводит слова господина Кобахидзе грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Премьер-министр отметил, что срок полномочий посла заканчивается в 2026 году, после чего господину Фишеру придется покинуть страну.

Питер Фишер неоднократно критиковал правящую партию Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» за антиевропейскую политику. Он также поддерживал митингующих представителей оппозиции, которые вышли на улицы из-за решения грузинского правительства отложить переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года. В правительстве в ответ критикуют господина Фишера и обвиняют его в радикализме.