На Ставрополье председателя кооператива оштрафовали на 150 млн рублей за взятку

Прокуратура Нефтекумского района оштрафовала на 150 млн. руб. за взятку председателя сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Баракат». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что в мае 2024 года председатель сельхозкооператива передал знакомому 5 млн руб., чтобы он урегулировал вопрос о прекращении оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в отношении его предприятия.

По данному факту надзорным ведомством возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере». По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 150 млн руб.

Ход расследования уголовного дела в отношении взяткодателя находится на контроле в прокуратуре края.

Наталья Белоштейн