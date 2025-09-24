Делегация России на заседании ОБСЕ обвинила НАТО в разведке в пользу Украины

Самолеты стран-членов НАТО занимаются военной разведкой в пользу Украины. Россия расценивает это как втягивание альянса в прямое военное противостояние, заявила глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Восточный фланг НАТО, по сути, превращается в восточный фронт»,— сказала дипломат на совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Ждановой, у российских границ в Балтийском и Черноморском регионах повысилась активность авиации НАТО. России «доподлинно известно», что самолеты альянса собирают разведданные для вооруженных сил Украины (ВСУ).

В военной разведке ВСУ задействованы американские самолеты RC-135V Rivet Joint, RC-135U Combat Sent, Boeing P-8A Poseidon, британские RC-135W Rivet Joint и Poseidon MRA1, шведский S102B Korpen, французский King Air 350ER, натовский E-3A Sentry, а также высотные стратегические разведывательные БПЛА RQ-4B Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Глава делегации отметила в этой связи произошедшую 21 сентября атаку на крымский санаторий «Форос». Тогда от удара БПЛА ВСУ погибли трое мирных жителей, еще 16 — получили ранения.