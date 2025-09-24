Tether поделится акциями

Tether может стать одной из самых дорогих частных компаний в мире. Эмитент токена USDT пытается привлечь до $20 млрд финансирования от инвесторов, пишет Bloomberg. В зависимости от исхода переговоров капитализация Tether может достигнуть $500 млрд. Это выведет ее в один ряд с OpenAI Сэма Альтмана и SpaceX Илона Маска. Компания намерена продать до 3% своих акций. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

Что это значит для компании и для крипторынка в целом? На этот вопрос “Ъ FM” ответил управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский: «Tether является сейчас, наверное, основной компанией, которая занимается эмиссией стейблкоинов в мире, она с большим запасом лидирует по отношению к ближайшему преследователю — Coinbase. Привлечение инвестиций позволит им существенно расширить этот бизнес. Но на мой взгляд, оценка Tether завышена. $500 млрд даже для такой успешной компании все равно достаточно много. Объем инвестиций хороший, они смогут сделать много чего интересного в криптомире, начать новые направления бизнеса. В частности, Tether уже запускают стейблкойн, обеспеченный золотом.

Это частная закрытая компания, они хотят провести инвестиционный раунд. Выглядит так, что они хотят подтвердить свою высокую капитализацию, потому что продают какую-то очень маленькую долю за какой-то большой объем относительных денег.

По всей видимости, так они решают свои внутренние задачи. Но если говорить про перспективы IPO, то сейчас вряд ли компания на это пойдет. Сейчас композиция на рынке выпуска стейблкоинов, привязанных к доллару, сложилась таким образом, что американский рынок полностью захвачен конгломератом Circle и Coinbase, а Tether работает в других странах. Весь криптомир использует USDT как средство для трансфера капитала. Поэтому я не думаю, что сама компания очень бы хотела выходить на рынок США. Скорее, они решают свои другие задачи по развитию во всем остальном мире».

В Tether говорили, что нацелены на расширение в новые отрасли бизнеса. Например, в искусственный интеллект, медиа и даже энергетику. Компания также планирует запустить в США стейблкойн, который будет регулироваться внутри страны. Проект возглавляет бывший чиновник Бо Хайнс. Сейчас Tether достаточно стабильна, но инвестиционные риски есть всегда, заметил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Во многом эта популярность и успех основаны на хайпе и резком росте стейблкоинов. Компания Tether пока что не прошла комплаенс в соответствии с европейским законом. Кроме того, она хоть и объявила о том, что хочет отвечать требованиям американского GENIUS Act, но пока что этого не сделала. Мы пока наблюдаем за успехами Tether только со стороны. Для того чтобы понять, насколько серьезные у нее активы, надо проводить официальный публичный аудит. Но там пока не очень стремятся к тому, чтобы допустить каких-то независимых экспертов.

Сейчас положение Tether стабильно, она растет и является таким очевидным международным игроком. При этом стоит учитывать тот факт, что бизнес компании основан только на том, что она печатает свои же собственные стейблкойны. Если мы допустим, что сейчас компания попытается зайти на рынок США, о чем она заявила, и аудиторы выявят недостаточность обеспечения, то ее акции могут тут же скатиться вниз и обесцениться. Я не говорю о том, что Tether — это плохая компания и не стоит в нее инвестировать, но это тот сегмент, в котором инвестор должен понимать высокую степень риска».

В 2021 году Tether выплатила $41 млн штрафа за искажение данных о своих резервах. После избрания президентом США Дональда Трампа компания начала готовиться к возвращению в страну. Одной из причин послужили благоприятные для криптоигроков законы, например, GENIUS Act, который регулирует эмиссии стейблкойнов. Флагманский токен компании USDT — это крупнейший стейблкойн в мире с объемом эмиссии в $171 млрд.

