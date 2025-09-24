Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Две санитарки пострадали от рук пациента психбольницы в Нижнем Новгороде

Санитарки клинической психиатрической больницы №1 в Нижнем Новгороде получили травмы на работе. По данным госинспекции труда, на двух сотрудниц напал буйный пациент больницы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 24 сентября, когда санитарки сопровождали больного из процедурного кабинета в палату: он неожиданно напал на них и нанес удары по голове.

Для оказания помощи пострадавших доставили в другое медучреждение. Трудинспекция ожидает заключения о степени тяжести вреда здоровью сотрудниц.

Галина Шамберина