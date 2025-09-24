Две санитарки пострадали от рук пациента психбольницы в Нижнем Новгороде
Санитарки клинической психиатрической больницы №1 в Нижнем Новгороде получили травмы на работе. По данным госинспекции труда, на двух сотрудниц напал буйный пациент больницы.
Инцидент произошел утром 24 сентября, когда санитарки сопровождали больного из процедурного кабинета в палату: он неожиданно напал на них и нанес удары по голове.
Для оказания помощи пострадавших доставили в другое медучреждение. Трудинспекция ожидает заключения о степени тяжести вреда здоровью сотрудниц.