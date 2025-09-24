На развитие инфраструктуры в восьми округах Чувашии выделили 242,9 млн рублей

Восьми муниципальным округам Чувашии в 2025 году выделят 242,9 млн руб. на развитие инфраструктуры. Кабмин Чувашской Республики одобрил соответствующие изменения в республиканскую инвестиционную программу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

В 2025 году средства направят на реализацию 10 проектов в республике, в их числе: строительство системы водоснабжения, застройка микрорайона, благоустройство домов и постройка нескольких водонапорных башен.

Часть сэкономленных средств при госзакупках и госзатратах также планируют направить на новые проекты в 2025–2026 годах. Планируется постройка моста, автобусной остановки, установка тротуаров и наружного освещения.

Всего в инвестиционную программу включили 15 новых проектов.

Марк Халитов