В Кисловодске выписан первый штраф за расклейку рекламы на здании

В Кисловодске Ставропольского края впервые местный житель привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Он разместил незаконные рекламные материалы на фасаде здания. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта

Первый протокол об этом административном нарушении был составлен в соответствии с изменениями в законе Ставропольского края №20, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года.

В пресс-службе администрации города уточнили, что штраф был выписан на физическое лицо.

Наталья Белоштейн