Футболисты «Волги» вылетели из Кубка России

В среду, 24 сентября, прошел матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором ульяновская «Волга» на выезде сыграла с коллективом «Кубань Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти победили хозяева (8:7).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Команда из Краснодарского края вышла в следующий раунд турнира. Ее соперником станет «Черноморец» из Новороссийска.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Евгений Чернов