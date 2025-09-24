Экс-руководство не застраховалось от банкротства

Бывший генеральный директор основанной в Челябинске страховой компании «ЮжУралЖАСО» Татьяна Белова признана банкротом. Заявление направила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», ранее добившаяся взыскания с экс-директора причиненных компании убытков в размере 320 млн руб. «ЮжУралЖАСО» потеряло средства в результате ряда сделок, прикрывающих вывод ликвидных активов. В ноябре суд по заявлению АСВ признал банкротом бывшего бенефициара компании Дениса Бурякова, который в 2023 году был осужден на три года колонии за хищение средств «ЮжУралЖАСО».



Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего генерального директора страхового акционерного общества «Юж­УралЖАСО» Татьяну Белову и ввел процедуру реструктуризации долга. Соответствующее заявление направила организация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим «ЮжУралЖАСО». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным АСВ, в реестр кредиторов должника включены требования в размере более 320,6 млн руб. «Ранее с Татьяны Беловой и трех бывших руководителей „Юж­УралЖАСО“ — Виталия Снежко, Александра Чермашенцева и Сергея Гундорова — были взысканы убытки в размере 434,6 млн руб.»,— сообщает агентство.

Решение о взыскании убытков с экс-руководителей было принято в прошлом году в рамках дела о банкротстве страховой компании. Татьяна Белова была гендиректором «ЮжУралЖАСО» с сентября 2017 года по январь 2018-го. В долж­ности ее сменил Виталий Снежко, который руководил организацией с 15 января до отзыва лицензии страховщика Банком России 22 января 2018 года. Сергей Гундоров был председателем совета директоров с июля 2017-го по 22 января 2018-го, а Александр Чермашенцев руководил филиалом «Подмосковный».

Согласно материалам банкротного дела, суд установил «недобросовестные и неразумные действия» бывших гендиректоров, выразившиеся в участии в цепочке транзитных сделок по приобретению и продаже объектов недвижимости, ранее принадлежавших другим страховым компаниям, впоследствии признанным банкротами. Также экс-руководители переводили средства «Юж­УралЖАСО» на счета аффилированных компаний, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность, и заключали разные договоры с целью прикрытия вывода ликвидных активов из организации.

АО «ЮжУралЖАСО» было основано в 1992 году в Челябинске как Южно-Уральское акционерное страховое общество железнодорожников. Компания была одной из крупнейших страховых организаций в Челябинской, а также в Курганской и Оренбургской областях. В ноябре 2017 года АО сменило город регистрации на Москву. 22 января 2018 года Центробанк отозвал у «ЮжУралЖАСО» лицензию на страхование «в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов». Тогда в организации была назначена временная администрация. В мае 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «ЮжУралЖАСО» банкротом и открыл конкурсное производство, которое до сих пор продолжается.

С января этого года в рамках дела о банкротстве компании суд рассматривает еще одно заявление АСВ о взыскании убытков на сумму более 458,2 млн руб. с бывших бенефициаров «ЮжУралЖАСО» Михаила Гришина, Дениса Бурякова, Юрия Гольдберга и Дмитрия Борисова. Суд арестовал их счета и имущество. По данным АСВ, ответчики были вовлечены в реализацию схем по выводу активов из организации.

Одного из ответчиков — Дениса Бурякова — Арбитражный суд Москвы по заявлению агентства признал в ноябре 2024 года банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Сумма требований кредитора составила 388 млн руб. Основанием для банкротства стал удовлетворенный гражданский иск в рамках уголовного дела бывшего соучредителя «ЮжУралЖАСО». В 2023 году суд признал Дениса Бурякова виновным в хищении средств организации и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным «Ъ», уголовное дело Следственный комитет России возбудил еще в 2021 году по заявлению АСВ. Организатором преступной схемы, от которой пострадали и другие страховые организации, следователи считают Михаила Гришина, ставшего владельцем «ЮжУралЖАСО» в 2017 году. Через аффилированные лица он дешево покупал компании в предбанкротном состоянии, накачивал деньгами клиентов, прежде всего через продажу полисов ОСАГО, а затем средства похищали, сообщал «Ъ». Следственные органы установили, что «Юж­УралЖАСО» лишилось имущества на сумму более 389 млн руб. путем заключения фиктивных сделок по отчуждению имущества в пользу аффилированных фирм. Также обвиняемые уже во время банкротства пытались обмануть АСВ и похитить еще более 537 млн руб., считает следствие.

Первых фигурантов задержали в апреле 2022 года. Это были Денис Буряков, Лариса Мозговая и Наталья Комарова, отвечавшие в компании за бухгалтерию и финансовые операции. В январе 2023 года арестовали экс-гендиректора Виталия Снежко и бывшего бенефициара страховой компании «Московия» Евгения Туторайтиса. Денис Буряков признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому приговор ему вынесли раньше. В ноябре 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил четырех обвиняемых к реальному лишению свободы на сроки от восьми до пяти лет.

По данным «Ъ», предполагаемый организатор вывода средств «ЮжУралЖАСО» Михаил Гришин и экс-директор Татьяна Белова покинули Россию. В октябре 2022 года оба были объявлены в международный розыск.

Юлия Гарипова