Миллиарды на ЦОД

Компания Cloud X (входит в Эн+) готова приступить к строительству в Усть-Илимске Иркутской области собственного ЦОДа мощностью 154 МВт, предназначенного для ИИ и облачной инфраструктуры. Эксперты называют его крупнейшим из существующих дата-центров в России, а инвестиции в его реализацию оценивают в сумму около 60 млрд руб. Между тем таких дата-центров холдинг построит три, и все — вблизи Усть-Илимской ГЭС. Таким образом Эн+ диверсифицирует бизнес, снижая зависимость от традиционной деятельности, и выходит на быстрорастущий рынок цифровых сервисов, отмечают аналитики. По их словам, при продаже всех стоек выручка холдинга может составить 15-20 млрд руб. ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается, что ЦОД от En+ в Усть-Илимске в 2,5 раза превысит мощность крупнейшего в стране дата-центра от Сбера

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ожидается, что ЦОД от En+ в Усть-Илимске в 2,5 раза превысит мощность крупнейшего в стране дата-центра от Сбера

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Cloud X (ООО «Клауд Солюшенс», входит в Эн+) подтвердили «Ъ-Сибирь» подготовку к началу строительства в Иркутской области собственного центра обработки данных (ЦОД), где разместится оборудование для работы ИИ и облачных технологий. Услуги компания намерена оказывать на внутреннем, а также китайском и других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

ООО «Клауд Солюшенс» зарегистрировано в Москве в 2021 году, работает под брендом Cloud X в сфере облачных сервисов, в том числе ИИ, больших данных и интернета вещей. Генеральный директор компании — Денис Хлебородов. По данным Rusprofile, выручка общества по итогам 2024 года составила 50 млн руб., убыток —61 млн руб.

Комплекс появится в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района. Объект в начале года получил положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза». Проектные работы и услуги облачных вычислений осуществляет ООО «Клауд Солюшенс» (входит в En+).

Емкость будущего центра обработки данных составит 2880 серверных стоек суммарной вычислительной мощностью 72 тыс. кВт. Потребление запланировано в объеме 154 МВт. По данным холдинга, площадь земельного участка, выделенного под застройку комплекса, составляет более 155 тыс. кв. м., а общая площадь проектируемых зданий и сооружений превысит 95 тыс. кв. м. Завершить строительство компания намерена в 2027 году.

«ЦОД-1 подразумевает два этапа ввода в эксплуатацию. Первый этап — первый технологический корпус, административно бытовой корпус и вспомогательные здания и сооружения. Второй этап — второй технологический корпус»,— рассказал «Ъ-Сибирь» представитель Cloud X.

ЦОД будет включать 24 машинных зала по 120 кабинетов с полезной нагрузкой в двух технологических корпусах. 25/40 кВт — полезной нагрузки на облачный кабинет при воздушном охлаждении, уточнили в компании.

Как рассказали в холдинге, ЦОД-1 является одним из трех запланированных дата-центров. Каждый из них рассчитан на мощность потребления в 154 МВт. Два других центра будут построены также в Иркутской области — вблизи Усть-Илимской ГЭС. В частности, 20 февраля 2025 года «Клауд Солюшенс» подписан долгосрочный договор аренды с администрацией Усть-Илимска на предоставление нового земельного участка площадью 20,8 га для проектирования и строительства второго дата-центра. Под третий ЦОД определены приоритетные варианты, для которых в дальнейшем будет произведен комплекс инженерных изысканий.

«ЦОД с потреблением 154 МВт будет самым крупным дата-центром в России, вдвое больше самого мощного ЦОД Сбербанка в Балаково, потребляющего 60 МВт»,— отметил генеральный директор ООО «Дата дом» (экспертиза ЦОД) Андрей Павлов. По словам эксперта, проект обладает высоким потенциалом ввиду дефицита мощностей на рынке.

«В данный момент наблюдается страшный дефицит ЦОД, заказчики не только на аренду, но и на покупку в очереди стоят, на этапе котлована уже готовы забрать. В условиях такого дефицита окупаемость может и 5-7 лет составить. Во времена стабильности — до 10 лет»,— комментирует господин Павлов.

Это очень крупный ЦОД относительно его мощности и загрузки, размеров и объемов, подтверждает коммерческий директор компании по производству мобильных дата-центров GreenMDC Георгий Малышев. «Стандартный колокейшн ЦОД, который сегодня используют 95% участников рынка — это ЦОД запроектированные 5-7 лет назад, средняя нагрузка на шкаф в этих объектах составляет 5-7 кВт максимум, то есть в разы меньше проектируемого в Усть-Илимске (25/40 кВт). Такой крупный ЦОД позволит открыть путь к новым технологическим разработкам во всех отраслях, найдутся новые подходы к решению нерешаемых ранее задач»,— считает он.

Стоимость строительства одного ЦОД в Усть-Илимске может составить от 40 до 60 млрд руб., посчитала управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Безусловно, Эн+ такой ЦОД нужен для усиления позиций и стратегического развития. Главное конкурентное преимущество компании будет заключаться в доступе к более дешевой электроэнергии чем, собственно, она и располагает, как главным ресурсом, а это критически важно для энергоемких дата-центров. За счет проекта компания диверсифицирует бизнес, снизит зависимость от традиционной деятельности и выйдет на быстрорастущий рынок цифровых сервисов»,— отмечает эксперт.

По оценке Андрея Павлова, при продаже всех стоек ежегодная выручка холдинга может составить от 15 до 20 млрд руб.

Ранее директор проекта «Восток» En+ Александр Сергеев отмечал структурный сдвиг в мировом энергобалансе: если раньше крупнейшими потребителями электроэнергии были металлурги, то в последние годы лидерами стали интернет- и телекоммуникационные компании. По словам топ-менеджера, в Восточной Сибири у En+ около 1000 МВт свободных мощностей и этого хватит для того, чтобы установить 100 тыс. компьютерных стоек.

Лолита Белова