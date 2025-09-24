В Чебоксарах воспитательницу задержали за кражу 290 тыс. рублей

В Чебоксарах полицейские задержали 30-летнюю младшую воспитательницу детского сада, которую подозревают в краже около 300 тыс. руб. с банковской карты коллеги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Деньги пропадали небольшими суммами с мая 2025 года. 50-летняя воспитательница заметила исчезновение накоплений только недавно, когда проверила баланс и увидела переводы на один и тот же счет.

Задержанная призналась, что во время работы брала телефон из сумки коллеги, заходила в банковское приложение по номеру карты и переводила деньги себе. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере с банковского счета. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Анна Кайдалова