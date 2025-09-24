В Чувашии направят 7,2 млн рублей на развитие геномной селекции животных

В Чувашии направят 7,2 млн руб. на развитие геномной селекции в животноводстве. Соответствующий проект постановления поддержал Кабмин Чувашской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

В Чувашской Республике направят 7,2 млн рублей на развитие геномной селекции крупного рогатого скота

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Производители товаров сельского хозяйства смогут компенсировать до 70% затрат на одну голову крупного рогатого скота при проведении молекулярной генетической экспертизы.

На данный момент в Чувашии зарегистрировано 14 организаций, работающих в области племенного животноводства, производящих молочную продукцию. 51% от общего количества молока за прошлый год произведено этими хозяйствами.

Марк Халитов