Экс-глава ЮУ КЖСИ получил условное наказание по делу о злоупотреблении полномочиями

Центральный районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций”» (ЮУ КЖСИ) Владимиру Атаманченко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Его приговорили к наказанию в виде 1,5 года условно с аналогичным испытательным сроком, подтвердили в пресс-службе суда.

Как сообщила «Ъ-Южный Урал» сторона защиты, обжаловать приговор адвокат не намерен.

По версии следствия, в 2021-2023 годах Владимир Атаманченко, используя служебные полномочия, получил под отчет средства ЮУ КЖСИ на сумму 34,3 млн руб. в качестве займа. Деньги были использованы на личные нужды.

В 2023 году в отношении Владимира Атаманченко также возбуждали уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Тогда, по данным следствия, он занял у корпорации 10 млн руб. и не вернул. В апреле 2024-го дело прекратили, поскольку экс-гендиректор ЮУ КЖСИ выплатил долг. Ему назначили штраф в размере 40 тыс. руб.