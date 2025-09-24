В Татарстане нормативы финансирования образования вырастут на 20%

Нормативы финансового обеспечения дошкольного, школьного и дополнительного образования в Татарстане на 2026 год увеличат на 20% по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Решение обсуждалось на заседании комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Нормативы для дошкольных учреждений рассчитываются с учетом профиля групп, местоположения детского сада, числа рабочих дней в неделю и возраста воспитанников.

Депутаты также обсудили реализацию госпрограммы «Стратегическое управление талантами». С 2020 года в программе по выявлению талантов участвовали 113 тыс. учащихся. В базе талантливых детей к концу 2024 года насчитывалось свыше 25 тыс. ребят, из которых около 6,5 тыс. получают господдержку. По данным Минобрнауки республики, около 70% выпускников остаются жить и работать в Татарстане.

Анна Кайдалова