Депутат предложил превратить все лесные массивы Тольятти в общественные зоны

В городской думе Тольятти одобрили план для благоустройства лесного массива между улицей Баныкина и Комсомольским шоссе. В этом районе установят лавочки и места для отдыха. Об этом сообщил депутат гордумы Натаниэль Папурин.

Представитель ЛДПР, поддержав данную инициативу, отметил, что Кунеевский лес между Автозаводским и Центральным районами также нуждается в благоустройстве. «Конечно, уже расчищены пешеходные дорожки, но этого недостаточно. Для создания полноценной, комфортной среды необходимо оборудовать пешеходные и велосипедные маршруты, создать специализированные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Возможно, даже специальные места для барбекю»,— написал господин Папурин в своем Telegram-канале.

Депутат также считает принципиально важным сохранять и развивать зеленый фонд Тольятти, превратив его в «современное, безопасное и функциональное пространство для отдыха жителей».

Андрей Сазонов