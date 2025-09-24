В Чувашии участникам СВО предложат выбор между выплатами и земельным участком

В Чувашии предлагают изменить меры поддержки для участников спецоперации, удостоенных высоких наград. Новый законопроект позволит им и их семьям выбирать между бесплатным земельным участком и денежной выплатой. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Инициатива направлена на улучшение социальной поддержки участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации и награжденных орденами Российской Федерации, а также их семей. Законопроект уже одобрен Правительством Чувашии и передан в Государственный Совет для дальнейшего рассмотрения.

Если закон примут, размер выплат установят отдельным постановлением Кабмина республики.

Влас Северин