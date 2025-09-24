Авиасообщение между Казанью и Ярославлем возобновят 4 октября

Прямые авиаперелеты между Казанью и Ярославлем возобновятся 4 октября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«С 4 октября возобновляем прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью. В пути — всего 1 час 15 минут. Рейсы будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро" на комфортабельных самолетах вместимостью 50 пассажиров. Билеты уже в продаже»,— написал господин Евраев.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 2,5 тыс. руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что авиасообщение между двумя городами было приостановлено 1 мая 2025 года в связи с «необходимым техническим обслуживанием авиапарка компании-перевозчика».

Как подчеркнул зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, маршрут впервые был запущен в 2018 году.

«Маршрут успел стать важной частью транспортной инфраструктуры региона и пользуется стабильным спросом. Прекрасная возможность для туристов посетить культурные и исторические достопримечательности как Ярославской области, так и столицы Татарстана»,— прокомментировал господин Душко.

Алла Чижова