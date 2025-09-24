Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
НСПК ищут частные руки

Какие компании могут быть заинтересованы в покупке части оператора СБП

Оператор системы быстрых платежей может перейти частным игрокам. Речь идет о Национальной системе платежных карт. Центробанк рассмотрит два варианта этого перехода, говорится в докладе «Национальная цифровая инфраструктура для финансового рынка». Один из сценариев предполагает продажу миноритарного пакета акций участникам рынка. При этом контрольный пакет останется у регулятора. В этом случае инвесторы будут активно вкладываться в развитие технологии. Второй вариант — выделить некоторые сервисы НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или ее продажей частным организациям.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Каких игроков на рынке заинтересует предложение? И как это повлияет на потребителей? Управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин допускает, что бизнес может попробовать трансформировать сервис в своих интересах: «Речь о частичной приватизации национальной платежной инфраструктуры, но в тщательно ограниченном формате. Конкретные сервисы пока не названы, так как ЦБ ждет предложения от рынка. Однако можно предположить наиболее вероятных кандидатов — это СБП, ставшая популярным сервисом моментальных переводов и оплаты по QR-коду. СБП технически обособлена и успешно развивается, поэтому ее могли бы выделить в самостоятельную структуру.

Другой кандидат — это платежная система "Мир" как бренд и как комплекс сервисов вокруг, например, мобильный кошелек Mir Pay, программа лояльности. И также обсуждается платформа биометрических сервисов НСПК и универсальный QR-платеж, вероятно, регулятор готов отделить именно те направления, где нужен приток частных инвестиций и экспертизы, сохранив за собой базовую инфраструктуру клиринга и процессинга. Конечно, бизнес, вкладывая деньги, всегда стремится к прибыли, и новые акционеры могут со временем попытаться повысить доходность НСПК, например, пересмотреть льготные тарифы.

Есть опасения, что, получив долю, банки захотят, так скажем, монетизировать СБП, снизить лимит бесплатных переводов или ввести комиссию на то, что сейчас бесплатно. Или, скажем, продвигать сервисы НСПК преимущественно в своих интересах, а не в интересах всего рынка. Однако Банк России явно осознает эти риски, иными словами, доли, вероятно, распределят между разными категориями инвесторов, чтобы ни один не получил решающего влияния».

В прошлом году глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала привлечение частного капитала в систему. При этом подчеркивала, что структура не должна быть монополизирована. Такая практика уже распространена в других странах, и платежные системы старались учитывать интересы всех игроков и потребителей, говорит сооснователь и управляющий партнер компании Futureproof Егор Кривошея: «В этом могут быть заинтересованы финансовые организации, особенно банки, которые активно занимаются розницей, в особенностями платежами. Для них это может быть достаточно серьезным подспорьем в бизнесе, как минимум это приводит к достаточно высокой оптимизации внутренних издержек, платежи могут стать в разы выгоднее.

Сам по себе процессинговый бизнес и бизнес НСПК может быть достаточно выгодным в синергии с другими финансовыми инструментами или инфраструктурными решениями, поэтому для финансовых организаций это лакомый кусочек. Еще могут быть заинтересованы инвесторы, просто разные фонды, которые инвестируют в активы для диверсификации выручки, потому что все-таки инфраструктурные решения — это редкий актив. Наверное, еще отмечу разные технологические компании, которые могут на основе этого придумывать отдельные продукты, сюда можно отнеси и маркетплейсы и, например, больших технологических гигантов: "ВКонтакте", "Яндекс" и так далее.

Не думаю, что для клиентов что-то существенно изменится. В тех сценариях, которые обсуждаются, все равно мажоритарный пакет остается за Банком России. В мировой практике платежные системы, тот же MasterCard и Visa, часто появлялись как ассоциация банков, которые по какой-то причине собирались вместе, при этом, будучи независимым участником рынка, платежные системы всегда старались учитывать интересы и эквайеров, и эмитентов, соответственно, и торговых точек, и потребителей».

Как ожидает Центробанк, качество и доступность услуг НСПК не должно снизиться ни при каком из сценариев.

Анна Кулецкая

