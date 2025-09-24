Шесть автомобилей нетрезвых водителей из Ярославской области передали на СВО

Ярославские судебные приставы передали в зону СВО шесть автомобилей, конфискованных у местных жителей по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Фото: УФССП по Ярославской области

Владельцев автомобилей Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Suzuki Grand Vitara, Hyundai ix35, Lada Largus и LiXiang L7 судили за вождение в состоянии опьянения по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Приставы, получив исполнительные документы и возбудив производства, конфисковали машины у собственников и передали их Минобороны.

Алла Чижова