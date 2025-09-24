Мишустин: ВВП России вырос на 1,1% за семь месяцев 2025 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ вырос на 1,1% за семь месяцев этого года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом и страной», — сказал господин Мишустин.

Машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия и сельское хозяйство остаются ключевыми драйверами роста в России, отметил премьер-министр.