Мишустин: ВВП России вырос на 1,1% за семь месяцев 2025 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ вырос на 1,1% за семь месяцев этого года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом и страной», — сказал господин Мишустин.
Машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия и сельское хозяйство остаются ключевыми драйверами роста в России, отметил премьер-министр.