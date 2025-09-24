Поезд насмерть сбил молодого жителя Удмуртии, СКР начал доследственную проверку

Поезд насмерть сбил 18-летнего жителя Удмуртии. Это произошло ночью 24 сентября на 131 км перегона Люкшудья—Заводская. По предварительным данным, молодой человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Фото: МСУТ СКР

«Машинист предпринял экстренные меры, однако предотвратить трагедию не смог. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных повреждений»,— говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Устанавливаются обстоятельства происшествия.