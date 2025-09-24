В Оренбургской области потушили ландшафтный пожар на площади 400 га
В Новоорском районе, рядом с поселком Новоорск, горела сухая растительность. Пожар ликвидировали сегодня, 24 сентября, на площади 400 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Оренбуржью.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
В министерстве отмечают, что в тушении пожара участвовали 39 человек, использовали 18 единиц техники.
О ландшафтном пожаре вблизи поселка Новоорск региональное МЧС сообщило вчера, 23 сентября. Также говорилось, что тушение пожара осложняют сухая погода и порывистый ветер. Новоорский район находился в режиме повышенной готовности.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 1413 ландшафтных пожаров.