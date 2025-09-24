Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нововоронежская АЭС во второй раз стала победителем Кубка по хоккею «Атомная шайба»

Ледовая дружина Нововоронежской АЭС стала победителем Кубка «Атомная шайба» по хоккею, посвященного 80-летию атомной промышленности. Турнир проходил в Нововоронеже на базе ледовой арены «Остальная». В этом году почётный спортивный приз атомной отрасли оспаривали шесть участников: коллектив Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», а также команды Нововоронежской, Кольской, Ленинградской, Калининской и Курской АЭС.

Фото: Валентина Марченко, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Бескомпромиссные матчи подарили хоккеистам и зрителям яркие эмоции, обеспечив заряд позитива и хорошего настроения. Концерн «Росэнергоатом» - социально ответственная компания, которая думает о своих работниках не только в разрезе производственных достижений. Развивая спортивное направление, мы заботимся о здоровье атомщиков и членов их семей», - отметил генеральный директор «Центра современных спортивных технологий» концерна «Росэнергоатом» Сергей Фомин.

По итогам кругового турнира определились пары стыковых встреч. В споре за 5-е место Ленинградская АЭС разгромила соперников с Калининской АЭС со счетом 7:1. Почётное 3-е место завоевала сборная Центрального аппарата, сумевшая сломить сопротивление коллектива Курской АЭС (счет 2:1).

В финале «Атомной шайбы» нововоронежцы, одолевшие соперников на предварительном этапе, сразу оказались в роли отыгрывающихся. Хоккеисты Кольской АЭС вели в счёте, но хозяева льда проявили бойцовские качества. После броска играющего тренера и капитана команды Нововоронежской АЭС Даниила Акиньшина основное время завершилось вничью со счетом 3:3. А в серии послематчевых буллитов победу Нововоронежской атомной станции принёс Павел Кочкин. В итоге счет на табло составил 4:3.

Фото: Валентина Марченко, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Ледовая арена «Остальная» принимала турниры различного уровня, но Кубок «Атомной шайбы» для нас особенно дорог, потому что спорткомплекс появился в рамках реализации соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области. Благодаря этому в городе стали развиваться хоккей и фигурное катание. У молодежи появился стимул заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. В этом залог успеха каждого человека», - подчеркнул заместитель директора по экономике и финансам НВ АЭС Николай Нетяга.

Организаторы вручили специальные призы в индивидуальных номинациях. Звание лучшего бомбардира заслужил Павел Серков (Кольская АЭС), набравший 27 очков (21 гол + 6 передач). Лучшим вратарём признан Виталий Пантыкин, лучшим защитником - Николай Шустов, лучшим игроком - Даниил Акиньшин (все — из команды НВ АЭС). Автором самого быстрого гола турнира стал Дмитрий Абалов (Кольская АЭС), поразивший ворота соперника уже на 19-й секунде. Самой результативной стала команда Кольской АЭС - 58 заброшенных шайб. Самая крепкая оборона оказалась у НВ АЭС - всего 10 пропущенных шайб.

Второй раз подряд розыгрыш Кубка «Атомная шайба» завершился триумфом хоккейной сборной Нововоронежской АЭС. Первым обладателем почётного трофея в 2019 году стала команда Ленинградской АЭС. Затем успех дважды праздновали спортсмены Кольской АЭС (2020, 2021 годы). После чего пальма первенства перешла к нововоронежцам (2023, 2025 годы).