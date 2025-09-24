Екатерина Расправина стала лучшим водителем общественного транспорта

В Нижнем Новгороде лучшим водителем общественного транспорта стала Екатерина Расправина. Ее признали победителем общественного конкурса, который проходил с 20 августа по 20 сентября. Рейтинг лучших водителей и кондукторов составляли на основании обращений жителей города.

Фото: Правительство Нижегородской области

Екатерина Расправина работает в «Нижегородэлектротрансе», она водит электробус на маршруте Э-13. В ее поддержку поступила почти треть всех обращений нижегородцев и гостей города. По условиям конкурса, лучший водитель получит приз в размере 50 тыс. руб., а в кабину ее электробуса повесят памятный вымпел.

Лучшим кондуктором признали Людмилу Нужнину из «Нижегородпассажиравтотранса» (НПАТ). В номинации «Лучший водитель троллейбуса и электробуса Нижнего Новгорода» победителем признана Ирина Казарян.

В номинации «Лучший водитель трамвая Нижнего Новгорода» победа досталась Александру Трапезникову из ООО «Экологические проекты». Он работает на трамвайном маршруте №8. Лучшим водителем автобуса стал Юрий Белов из НПАТ.

Андрей Репин