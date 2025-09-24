«Метрополь» и Клуб Коммерсантъ открыли культурный сезон

В отеле «Метрополь» состоялся творческий вечер, приуроченный к открытию нового культурного сезона. Мероприятие развернулось в исторических интерьерах гранд-лобби и бара «Шаляпина», зрителям представили моноспектакль «Ваш Александр Вертинский». На сцене блистал Данил Можаев, мастерски воплотивший образ одинокого влюбленного странника. В его исполнении прозвучали 22 песни — от знаменитого «Желтого ангела» и «Чужих городов» до проникновенной «Доченьки». Музыкальное сопровождение обеспечил лауреат международных конкурсов Андрей Булатов. Атмосферу вечера дополнила эксклюзивная выставка костюмов из сериала «Вертинский». Автором образов стала дизайнер Светлана Тегин. Гости смогли увидеть наряды и аксессуары, в которых предстали исполнители ролей Александра Вертинского, Веры Холодной и Марлен Дитрих.

Нина Никифорова