Минэкономики сохранило прогноз добычи нефти на ближайшие три года

Прогноз Минэкономики по добыче нефти в России на ближайшие три года сохранен на прежних уровнях. Это следует из макропрогноза, внесенного министерством в правительство.

Добыча нефти в РФ останется в 2026 году на уровне 525,2 млн т, в 2027 — 532,6 млн т, в 2028 — 540 млн т.

Увеличены прогнозы по экспорту российской нефти: в 2026 году — с 238 млн т до 241,7 млн т, в 2027 году — с 242,4 млн т до 243,9 млн т, в 2028 году — с 250,5 млн т до 251,2 млн т. Прогнозы по экспорту нефтепродуктов остались без изменений: в 2026 году — 132 млн т, в 2027 и 2028 годах — по 134 млн т.