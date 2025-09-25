Соглашение и наказание

Крупнейший республиканский подрядчик строительства и ремонта дорог АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике) смог убедить суд снизить сумму штрафа за нарушение закона «О защите конкуренции». В апреле 2024 года региональное управление ФАС обнаружило, что «Башкиравтодор» и компания «Киви» заключили антиконкурентные соглашения на аренду техники. За это УФАС оштрафовало «Башкиравтодор» на 45 млн руб. В суде компания просила снизить величину штрафа: мол, у нее финансовые трудности. Суд пошел навстречу подрядчику, уменьшив санкции до 10 млн руб.

АО «Башкиравтодор» в четыре раза снизило сумму административного штрафа, наложенного республиканским УФАС. Как следует из материалов арбитражного суда Башкирии, весной прошлого года антимонопольное ведомство установило, что «Башкиравтодор» заключил соглашение, ограничивающее конкуренцию, с ООО «Киви» и оштрафовало компанию на 45 млн руб.

Как тогда установила комиссия УФАС, «Киви» предоставляло «Башкиравтодору грузовой транспорт, дорожную и другую технику. Закупки проводились госкомпанией как конкурентным, так и неконкурентным способом, при этом в УФАС обнаружили «косвенные доказательства, свидетельствующие о заключении и реализации антиконкурентного соглашения» между контрагентами. Так, указано в постановлении, заказчик устанавливал требования по количеству техники в распоряжении у потенциального подрядчика. При том, что компания «Киви» смогла подтвердить лишь частичное соответствие этому критерию, претензии к ней не предъявлялись. Два договора общей стоимостью 180 млн руб. были заключены со ставшим единственным участником закупки «Киви» по начальной максимальной цене.

В суде представитель госкомпании сначала настаивал, что в ее действиях не было состава правонарушения, а затем скорректировал свой отзыв: попросил снизить размер штрафных санкций, учитывая процедуру банкротства «Башкиравтодора».

Дело о несостоятельности «Башкиравтодора» началось около полутора лет назад. 24 июля этого года арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом, назначил исполняющим обязанности конкурсного управляющего Олега Рыкуса. 3 сентября апелляционный суд по жалобе Сбербанка, минземимущества, «Регионального фонда», а также самого должника отменил решение нижестоящей инстанции о начале конкурсного производства, введя в компании процедуру наблюдения. Сумма задолженности перед кредиторами, включенная в реестр требований, превышает 5,7 млрд руб. По итогам 2024 года убыток АО составил 719 млн руб. при выручке 9,6 млрд руб.

На прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя банкротство «Башкиравтодора», назвал «возмутительнейшим» решение арбитражного суда Башкирии о введении на предприятии конкурсного производства. По его словам, в ходе этого процесса была предпринята попытка рейдерского захвата госкомпании. В детали господин Хабиров не вдавался.

Во вторник Кировский райсуд Уфы вынес приговор гендиректору «Башкиравтодора» Ильдару Юланову и владельцу «Киви» Иреку Шарипову. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева. Господин Юланов получил девять лет, а господину Шарипову предстоит отбыть 15,5 лет.

Суд, оценив доводы «Башкиравтодора», отметил, что выводы УФАС были ранее подтверждены вступившим в силу решением арбитражного суда. «Размер административного наказания рассчитан административным органом верно»,— отметил суд. Однако суд взял во внимание положения КоАП РФ, позволяющие суду снизить размер штрафа ниже минимального значения, а также Европейскую конвенцию от 20 марта 1952 года о разумном балансе публичного и частного интересов. Таким образом, «оценив фактические обстоятельства совершения правонарушения, нахождение общества в процедуре банкротства, его убыточное положение», арбитражный суд снизил суму штрафа до 10 млн руб.

В УФАС по Башкирии вчера сообщили «Ъ», что пока не приняли решение о подаче апелляционной жалобы.

«Снижение штрафа судом можно рассматривать как компромиссное решение, которое, тем не менее, не исключает его дальнейшего обжалования. Перспективы добиться обществом дополнительного смягчения отсутствуют, тогда как апелляционная жалоба со стороны антимонопольного органа представляется весьма вероятной. С учетом сложившейся практики Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда вероятность отмены или изменения решения невелика, но полностью исключать такой исход нельзя»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

