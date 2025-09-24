Путин подписал указ о повышении окладов госслужащих на 7,6%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов российских государственных служащих и дипломатов на 7,6% с 1 октября. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Месячные оклады дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений повысятся в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.

Оклады гражданских государственных служащих вырастут в соответствии с замещаемыми ими должностями и присвоенными им классными чинами.