Минэкономики России снизило прогноз по росту инвестиций на 0,5% в 2026 году

Минэкономики России представило проект обновленного прогноза социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы. Он оказался консервативнее апрельских оценок. К примеру, на 0,5% снижен прогноз по темпам роста инвестиций в основной капитал РФ в 2026-м. Прежние оценки показателя — рост на 3%.

При этом в текущем году финансовое ведомство ожидает роста инвестиций на 1,7%. В 2027-м, по оценке Минэкономики, инвестиции должны вырасти на 3,8%, в 2028-м — на 3,3%.

По словам представителя ведомства, на динамику инвестиционного роста в стране значительно влияет как общее замедление экономики, так и жесткая денежно-кредитная политика.