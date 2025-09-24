В Башкирии четыре компании получат земля под инвестпроекты на 1,2 млрд рублей

Четырем компаниям в Башкирии предоставят земельные участки без торгов для реализации приоритетных инвестиционных проектов общей стоимостью 1,2 млрд руб. Соответствующие распоряжения главы республики опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации региона.

ООО «Ново-Групп» планирует вложить 620,75 млн руб. в строительство базы отдыха «Инзерское плато» в Архангельском районе. Компании выделят участок площадью 3,6 га в деревне Асы Липовского сельсовета. Проект рассмотрели на «инвестиционном часе» в правительстве Башкирии в апреле этого года.

Магнитогорский металлургический комбинат инвестирует 282,8 млн руб. в создание гостевого VIP-комплекса «Экодеревня-2» на участке площадью 17,5 га земель особо охраняемых территорий в Ташбулатовском сельсовете Абзелиловского района. Новый глэмпинг построят рядом с уже запущенным в 2023 году.

Компания «Янбай» получит участок площадью 2,9 га в урочище Янбай Дуванского района. Инвестор намерен за 202 млн руб. построить одноименный круглогодичный глэмпинг-парк. Проект рассмотрели на «инвестчасе» в июле.

ООО «Алан» предоставят участок площадью 2 га на Промышленной улице в деревне Дорогино Уфимского района. Компания планирует построить за 75 млн руб. гостиничный комплекс с кафе и минимаркетом, создав 12 рабочих мест. Проект был признан приоритетным в августе этого года.

ООО «Ново-Групп» зарегистрировано в Уфе с марта 2022 года. Владельцем является Михаил Макин. Компания занимается производством летательных аппаратов. В 2024 году при выручке 48 млн руб., чистая прибыль составила 1,2 млн руб.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» зарегистрировано в Челябинской области в октябре 1992 года. Компания занимается производством чугуна, стали и ферросплавов. Выручка компании в 2024 году составила 655,28 млрд руб., чистая прибыль — 91,15 млрд руб.

ООО «Алан» зарегистрировано в селе Иглино в октябре 2024 года. Компания занимается гостиничным бизнесом. Владелец — Айрат Фаткуллин.

ООО «Янбай» создано в феврале этого года в селе Верхние Киги. Владельцем является Ольга Кузнецова.

