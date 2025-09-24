Болгария откажется от использования и транзита российского газа к 2026 году

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что в 2026 году страна откажется от российского газа и не будет проводить его поставки через свою территорию, передает Болгарское национальное радио.

Росен Желязков сообщил, что София приняла такое решение в солидарность с планами Евросоюза расторгнуть контракты с Россией по энергоресурсам. Премьер отметил, что Болгария самостоятельно закрывает потребности населения и промышленности за счет импорта сжиженного газа.

В марте 2022 года «Газпром» расторг контракт на поставку газа с болгарской компанией «Булгараз». Причиной стал отказ Софии платить за поставки в рублях. До этого Болгария импортировала почти весь газ из России. При этом транзит российского газа по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») на территории страны продолжается.