В Чувашии супруги из Подмосковья предстанут перед судом за сбыт 50 кг наркотиков

Семейная пара из Подмосковья предстанет перед судом за попытку сбыта почти 50 кг наркотиков. Супругов задержали в конце февраля на трассе М-12 в Шумерлинском округе Чувашии, сообщает МВД Медиа.

При задержании у них изъяли почти 14 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения. После этого полицейские провели обыск в их доме в Ногинске, где обнаружили еще 35 кг эфедрона, гашиша и гашишного масла.

По данным полиции, супруги планировали распространять наркотики в Рязанской, Самарской и Оренбургской областях, где ранее уже занимались преступной деятельностью. 56-летний водитель находился под воздействием наркотиков и отказался от медосвидетельствования. В отношении него возбуждено отдельное уголовное дело.

Материалы уголовного дела рассматриваются в суде по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Анна Кайдалова