Жительница Семенова получила условный срок за избиение соседки ведром

Семеновский райсуд Нижегородской области приговорил местную жительницу к 1,5 года условно за избиение соседки металлическим ведром. Как сообщили в суде, фигурантке было предъявлено обвинение по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что в ноябре 2024 года подсудимая проходила мимо дома соседки, с которой у нее сложились неприязненные отношения. Увидев потерпевшую, она нанесла ей удары в область плеча. В результате потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Кроме условного срока, с нее взыскали 150 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда и 16,3 тыс. руб. материального ущерба.

Галина Шамберина